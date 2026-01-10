Arrestato e poi rilasciato il famoso attore turco Can Yaman: cosa sappiamo

Il divo 36enne delle soap sarebbe stato arrestato e poi rilasciato a Istanbul nell’ambito di un’inchiesta su traffico e consumo di droghe

Sarebbe stato condotto insieme ad altre sei persone arrestate all’Istituto di Medicina Forense di Istanbul per alcune verifiche

Il famoso attore turco Can Yaman, 36 anni, sarebbe stato arrestato e poi rilasciato poche ore fa in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi noti di Istanbul. A scriverlo è Il Corriere della Sera, che riporta come fonte dei media turchi.

Sempre il Corsera scrive che Yaman, che gode di enorme celebrità in Italia grazie a diverse serie tv di grande successo trasmesse su Canale 5, in particolare DayDreamer – Le ali del sogno, sarebbe stato arrestato insieme ad altre sei persone e poi - come riportato in un aggiornamento - rilasciato.

“I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l'Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe abbiano assunto”, scrive il Corsera. Il quotidiano di via Solferino aggiunge che la notte scorsa ci sarebbero stati raid in ben nove night club della gigantesca metropoli turca, con conseguenti arresti di pusher e del gestore dei locali coinvolti dalla presunta vendita di sostanze stupefacenti.

Nelle scorse settimane sarebbero finiti nella rete della polizia personaggi famosi, giornalisti e vip. Yaman sarebbe stato portato insieme agli altri sei arrestati all’Istituto di Medicina Forense di Istanbul per alcune verifiche legate al sospetto uso di droghe. Le operazioni sono condotte dall'Ufficio investigativo sul contrabbando, il traffico di stupefacenti e i reati economici della Procura Generale di Istanbul.

Can Yaman è anche protagonista della serie Sandokan, andata in onda su Rai 1 a dicembre 2025 e conclusasi con la prima stagione.

AGGIORNAMENTO:

Il Corriere della Sera in un successivo aggiornamento scrive che "secondo quanto riportato dai media turchi, la procura non aveva emesso un mandato di arresto per Can Yaman nell'ambito delle indagini che stava effettuando. L'attore sarebbe stato trovato con addosso delle sostanze stupefacenti mentre si trovava all'interno di uno dei locali perquisiti nel blitz e pertanto era stato posto in stato di arresto".