Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, spot in famiglia con i due figli durante il GF Vip

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono i protagonisti di un gustoso spot in famiglia insieme ai due figli, Matilda, nata il 12 novembre 2007, e Tancredi, venuto al mondo il 25 febbraio 2013, durante la prima puntata del GF Vip. In occasione del ventennale del reality show anche la pubblicità è con ex gieffini: i due si sono conosciuti e innamorati proprio nella Casa di Cinecittà durante le loro partecipazione da concorrenti del Grande Fratello. Era il 2004.

Ascanio e Katia fanno coppia da molto tempo. Inseparabili, mostrano il feeling che li lega nello spot in famiglia con i figli che va in onda in tv e fanno vedere a tutti quanto siano affiatati. Promuovono prodotti surgelati di un noto marchio, veloci da preparare e da portare a tavola per una cena gustosa.

A casa di Ascanio, 46 anni, e Katia, 40, l’atmosfera è piacevole. Ognuno in famiglia ha i suoi hobby, tutti poi si riuniscono intorno al tavolo e ci sono solo sorrisi.

Del resto anche fuori dalla pubblicità la coppia ha sempre raccontato di quanto l’amore li unisse. I due si sono sempre divisi tra famiglia, casa, lavoro, sport e viaggi.

Dotati di grande energia, Il nobile romano e la bionda di Chiesa in Valmenco hanno continuato a ritagliarsi del tempo per le loro passioni. Quando hanno potuto, si sono regalati incursioni in tv. Stavolta lo fanno ancora in uno spot, per la prima volta insieme ai due figli che rimangono sempre la loro priorità.

