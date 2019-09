Asia Argento tra i concorrenti della nuova stagione di ‘Pechino Express’? Il rumour circola da qualche giorno e nelle ultime ore è stato rafforzato da alcune immagini postate sul social dalla stessa attrice romana, che si è mostrata durante una sessione di allenamento molto intensa. Potrebbe infatti stare preparando il suo fisico ad affrontare le fatiche del reality di Raidue, che sarà registrato a novembre. Secondo le voci circolate la figlia del re dell’horror dovrebbe prendere parte al programma insieme alla sua amica Vera Gemma. Vera, come Asia, è figlia d’arte, visto che il padre è Giuliano Gemma, famoso attore italiano scomparso nel 2013.

Gli altri nomi del possibile cast della nuova stagione dello show condotto da Costantino Della Gherardesca sono quelli di Ignazio Moser, che dovrebbe partecipare in coppia con il cugino Moreno, e di Giucas Casella, che sarebbe pronto a volare in Asia con la moglie Valeria. Ma sono in lizza anche la showgirl Dayane Mello e il conduttore Marco Berry.

Per la prima volta quest’anno la trasmissione non è andata in onda a settembre. Le scorse edizioni erano state infatti registrate tutte in estate, per poi essere montate in tempo per l’arrivo dell’autunno. La data d’inizio dell’ottava stagione sarebbe invece martedì 11 febbraio 2020. Il percorso dovrebbe toccare tre paesi. I concorrenti dovrebbero attraversare Thailandia e Cina, già percorsi in precedenti edizioni, per arrivare poi per la prima volta in Corea del Sud, a Seoul.

Scritto da: la Redazione il 27/9/2019.