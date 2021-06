Asia Argento attacca Francesca Fagnani, la sua intervista a Belve la manda su tutte le furie. L’attrice 45enne si scaglia contro la giornalista. Già in tv la chiacchierata fa scintille: il botta a botta tra le due è serrato, un confronto gelido e imbarazzante. Asia si rifiuta di rispondere, è infastidita fortemente. Poi, dopo la messa in onda, dice la sua senza pietà: “Hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto ‘rompibal*e, tignosa’”, rivela.

Per Asia Argento quella andata in onda non sarebbe la versione integrale della sua intervista a Belve. In tv la compagna di Enrico Mentana è ficcante con le domande sulla vicenda del Me Too, che ha visto la figlia di Dario Argento protagonista in passato. L’artista replica, alla fine vuole andare avanti, passare oltre. Non si sente compresa. Poi, dopo che il programma viene trasmesso su Rai Due, si scaglia contro la giornalista.

“Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto ‘rompipal*e, tignosa‘ – fa sapere Asia su Instagram – avevo aggiunto ‘lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no…’. Le ho anche detto che non dovevo risponderle perché lei non era un giudice… Per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica. Passo e chiudo”.

La replica della diretta interessata non tarda ad arrivare. “Spiace che la signora Argento proietti sul programma la sua frustrazione per delle domande non gradite o delle risposte non date (libera di farlo). Ma a volte succede. Pazienza”, scrive Francesca Fagnani. E su Twitter commentano: “Tra due Belve come Asia Argento e Francesca Fagnani non può che finire a zannate”.

