Asia Argento dopo la morte della madre: 'Non riesco a smettere di tremare'

Asia Argento dopo la morte della madre è annientata dal dolore. L’attrice dedica un altro post all’amata Daria Nicolodi, scomparsa a 70 anni. “Non riesco a smettere di tremare”, sottolinea devastata.

La madre l’ha lasciata lo scorso 26 novembre. Asia Argento l’ha salutata con parole piene di dolore e commozione e in tanti le hanno fatto le condoglianze, spingendola a essere forte per la grave perdita. A distanza di qualche giorno la bella 45enne non riesce ad andare oltre. Condivide con i fan una foto che la ritrae insieme alla mamma, un’immagine tenera in cui Daria accarezza il volto della figlia che sfiora il suo, quasi si stessero per scambiare un bacio dolcissimo ed eterno.

“Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo. Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa 'chi ha la mamma non trema'. Ecco, da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare”, scrive Asia.

Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo provano a confortarla. Mara Venier, anche lei in passato colpita gravemente dalla perdita della mamma, le sottolinea la sua vicinanza: “Asia cara, come ti capisco…sii forte”. “Ci proverò. Ti abbraccio Mara adorata”, risponde lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/11/2020.