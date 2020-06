Asia Argento in lacrime, sola e disperata sul social: 'Ho bisogno di aiuto'. La foto

Asia Argento pubblica una foto che la immortala in lacrime, sola e disperata. La condivide con i follower e fa un appello. “Ho bisogno di aiuto”, scrive.

L’attrice ha il volto gonfio dal pianto, nello scatto la sua espressione è straziante. A due anni di distanza non riesce ancora a superare il dolore per la morte del compagno Anthony Bourdain. L’8 giugno 2018 il famoso chef, noto volto della tv, si è suicidato: il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una camera dell’hotel Le Chambard a Kaysersberg, vicino a Strasburgo.

Il lutto c’è ancora, Asia è devastata. “Non c’è bisogno di filtri - sottolinea la Argento nell’accompagnare l’immagine - Volete vedere il dolore? Ecco il dolore. Due anni senza il mio amore”. Tra i commenti una donna la invita a non mostrarsi così in pubblico ma a tenere tutto privato, solo per sé. La mora 44enne replica: “Non mi vergogno a mostrare il mio dolore. Ho bisogno di aiuto. Provo un mare di tristezza”.

In tanti le sono vicini, parole di conforto arrivano pure dai famosi tra i quali l’amica di sempre Vera Gemma, Dayane Mello e molti altri.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/6/2020.