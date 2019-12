Asia Argento su Morgan papà per la terza volta: 'Magari questa volta gli va bene'

Asia Argento a “Live - Non è la D’Urso” parla ancora una volta di Morgan. Barbara D’Urso manda in onda un servizio che riassume brevemente le vicende della vita privata dell’ex compagno dell’attrice, padre della sua primogenita Anna Lou, 18 anni. L’attrice dice la sua su Marco Castoldi, che è stato sfrattato e sta per diventare papà per la terza volta (è anche padre di Lara, 7 anni, avuta da Jessica Mazzoli=. La 44enne è lapidaria: “Magari questa volta gli va bene”.

“Quando non si pagano le tasse nel resto del mondo si va in carcere. Penso che Morgan abbia avuto due possibilità, due figli. Magari alla terza gli andrà bene, sarà fortunato e Dio gli darà la possibilità di essere un padre presente, me lo auguro”, dice Asia Argento su Morgan che diventerà papà per la terza volta.

Non è dispiaciuta delle attuali condizioni di vita del cantante 46enne. "Non lo frequento da anni, mi fa male vedere come si è ridotto e le menzogne che dice al pubblico, a te, a tutti. Si commisera per farsi bello. Mi piacerebbe che parlasse della sua arte per farsi bello, non delle miserie che si è autoinflitto. La sua assenza non mi riguarda. Mia figlia ha 18 anni, ora sono cavoli loro. Io ho fatto sempre il mio dovere come madre con i miei due figli e quindi gli auguro il meglio”, sottolinea Asia.

Poi conclude: “Per anni ho nascosto a mia figlia le sue assenze, ho detto ‘Ora arriva' oppure ‘Si sarà dimenticato'. Non voglio parlarne qua. Io sono una persona che ogni mattina si alza alle 06:50 e accompagna i figli a scuola. Questi padri non sono così, si presentano due volte all'anno. Era impossibile comunicare con lui. Mi sarebbe tanto piaciuto, ancora mi piacerebbe. Soprattutto se lo facesse con mia figlia che ha quasi 19 anni. Ora sono fatti loro".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2019.