Asia Argento: 'Prendo cinque pastiglie per dormire’. Ecco perché

Per Asia Argento prendere sonno è davvero difficile. L’attrice ha bisogno dell’aiuto di alcuni farmaci per addormentarsi, lo ha rivelato lei stessa in una nuova intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’ alla vigilia dell’uscita del suo primo libro autobiografico, ‘Anatomia di un cuore selvaggio’ (in vendita dal 26 gennaio). Quando il giornalista le ha chiesto se effettivamente abbia bisogno di “quattro pastiglie” per poter riposare, lei ha risposto: “Ho appena rivisto la psichiatra e me ne ha data una in più. È una cosa che ho accettato”.

Ma di cosa si tratta? Di antidepressivi? “Anche. È un misto di cose, perché soffro di ansia, depressione e insonnia”, ha spiegato la 45enne.

Durante l’intervista Asia ha poi affrontato il tema della morte dell’ultimo compagno Anthony Bourdain, noto chef tv americano che si è tolto la vita nel 2018. “Gli parlo sempre. Per un periodo lo facevo con rammarico: ‘Sono così sola ora, ma perché te ne sei dovuto andare?’. Ultimamente sto cucinando tantissimo con mio figlio e ad Anthony racconto le cose belle. Il lutto è una cosa che non sai mai quanto dura o che forma prende, tutto sta nell'arrivare all'accettazione”, ha fatto sapere.

Sul fatto che la figlia Anna Lou Castoldi, nata 19 anni fa dalla relazione con Morgan, abbia intrapreso un percorso nel mondo dello spettacolo prendendo parte alla serie televisiva ‘Baby’, ha detto: “Ma lei non ha ancora scelto, ha provato. Aveva già lavorato con me, in Incompresa fu lei a chiedermelo. Quando le hanno proposto un provino per Baby su Netflix ha accettato perché le piaceva la serie. Ma lei vuole studiare, è sempre stata molto brava. Fa Belle Arti”.

Scritto da: la Redazione il 22/1/2021.