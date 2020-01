Manca poco alla partenza della nuova edizione di ‘Pechino Express’. Tra i protagonisti quest’anno c’è anche Asia Argento, uno dei personaggi più chiacchierati dello showbusiness italiano e non solo. L’attrice romana gareggerà nel reality di Raidue in coppia con l’amica Vera Gemma, 49 anni, figlia della leggenda del cinema Giuliano Gemma. Insieme formano la coppia de ‘Le Figlie d’Arte’. Chiamarsi così è stata un’idea proprio di Asia.

Nella prima clip pubblicata dai profili social del programma, la 44enne ha spiegato: “Siamo le strafighe di Pechino. E’ stata una mia idea quella di chiamarci ‘Le Figlie d’Arte’. E’ una vita che ci dicono che siamo le figlie di… Siamo fiere entrambe di avere dei padri così, di aver avuto degli insegnamenti così e di provenire da famiglie così. Il fatto è che la gente pensa che noi abbiamo avuto la vita facile, in realtà gli artisti sono persone che devono farsi un sedere così per riuscire ad avere longevità”.

Le due dovranno affrontare varie sfide in Oriente, attraversando Tailandia, Cina e Corea del Sud. Ovviamente non potranno avere con loro gli smartphone, un elemento che non sembra pesare, anzi. “Io ho già vissuto senza social e d’estate vado in vacanza in un posto dove non prende il telefono. Non vedo l’ora di non avere più il telefono e i social che sono veramente deleteri per la sanità mentale degli esseri umani”, ha fatto sapere Asia.

“Anche io non vedo l’ora di stare senza telefono, perché alla fine per quanto tu possa renderti conto ti creano una sorta di dipendenza, nel mio caso un desiderio di approvazione che è assolutamente deleterio per la psiche”, le ha fatto eco Vera. La prima puntata del programma dovrebbe andare in onda martedì 11 febbraio in prima serata sul secondo canale della tv di Stato.

