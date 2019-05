Asia Argento replica a Morgan. Il coach di The Voice nei giorni scorsi nella lunga intervista rilasciata a Libero ha detto che sta per essere sfrattato dalla sua casa. “Trovo pazzesco non avere la possibilità di poter rimediare. Vengo trattato alla stregua di un assassino a cui viene tolta la libertà per sempre”, ha sottolineato Marco Castoldi. E ancora: “Vorrei chiedere scusa alle persone a cui ho fatto del male. Ma vorrei chiedere un’ultima possibilità per poter recuperare la mia casa. Non la lascerò facilmente, anche se il 5 dovrebbero arrivare i Carabinieri”. Si è anche rivolto alle sue ex compagne, Asia Argento e Jessica Mazzoli, madri delle sue due figlie, Anna Lou, 17 anni, e Lara 6, chiedendo loro aiuto. L’attrice 43enne risponde al cantante 46enne: “Se perde la casa non è colpa mia”.

“Marco non ha perso casa per colpa mia, ma per le scelte che ha fatto e soprattutto per quelle che non ha fatto. Oggi cerca di fare passare me come la causa principale di tutti i suoi guai, ma omette di dire che dalla vendita della sua casa andranno ad Anna Lou (nostra figlia) soltanto 6mila dei 160mila euro di debiti accumulati in questi anni per l’omesso versamento degli assegni di mantenimento”, spiega all’Agi Asia Argento, assistita dall’avvocato Samantha Luponio.

Replica a Morgan. “Mi dispiace – aggiune l’attrice – che Marco abbia individuato me come capro espiatorio per le sue scelte dissennate. Ho sperato con tutta me stessa in questi anni che l’iniziativa giudiziale che sono stata costretta a porre in essere potesse smuovere la sua coscienza e metterlo di fronte alle sue responsabilità; sarei stata pronta in ogni momento a venirgli incontro se solo lui avesse dato anche solo flebili segnali di resipiscenza”.

Asia Argento spiega i fatti, replica ma non chiude la porta in faccia a Morgan, l’uomo a cui continua a volere un bene infinito nonostante tutto. “Mi dispiace che sembri rendersi conto della situazione soltanto adesso che le sue azioni hanno portato a conseguenze prevedibili per chiunque ma inimmaginabili per lui. Tuttavia meglio tardi che mai e se davvero questa volta ha preso coscienza della situazione e intende riprendere in mano la sua vita ed iniziare a fare la cosa giusta, sono pronta ad ascoltare quello che ha da dirmi”, sottolinea.