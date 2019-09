Asia Argento torna su Instagram dopo 4 mesi di assenza e cambia look: l'attrice condivide una foto in cui sfoggia capelli corti biondi. Ha tagliato la chioma e ha deciso anche di schiarirla. Non solo, in due pezzi, mostra il fisico muscoloso: "Sono tornata, più forte di prima", si legge nella didascalia che accompagna il suo primo scatto social dopo il lungo periodo di silenzio.

L'ultimo anno per Asia è stato turbolento: il suicidio del compagno Anthony Bourdain, lo scandalo dopo le pesanti accuse di Jimmy Bennett, la perdita del lavoro (le è stata tolta la possibilità di proseguire il suo percorso come giudice della scorsa edizione di "X Factor"), il breve flirt con Fabrizio Corona, breve ma chiacchieratissimo. Ora, però, stando al sorriso che sfoggia nella prima foto condivisa con i follower, sembra tornato finalmente il sereno e lei stessa fa sapere di sentirsi più forte di prima.

La Argento, che il 20 settembre compirà 44 anni, ha così chiuso un capitolo della sua vita davvero difficile ma per farlo ha dovuto distaccarsi da tutto, in primis dai social media: "Troppe cattiverie - aveva dichiarato riferendosi ai commenti degli haters - non vivo più serenamente".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 19/9/2019.