Asia Argento e Vera Gemma si sono ritrovate davanti ai fotografi al premio dedicato a Giuliano Gemma a Roma. L’attrice e l’amica, figlia del grande interprete scomparso nel 2013, si sono divertite all’evento nella Capitale. Le due hanno partecipato insieme all’ultima edizione di ‘Pechino Express’, anche se Asia ha dovuto abbandonare il gioco quasi subito (alla fine della seconda puntata) perché si è rotta il ginocchio in Tailandia. La 44enne ha però dato il suo benestare affinché l’amica di una vita proseguisse il gioco con un nuovo compagno d’avventura.

Così nelle puntate che stanno andando in onda in queste settimane si vede Vera, 49 anni, alle prese con autostop e prove immunità accanto a Gennaro Lillio. Se con Asia formava la coppia de ‘Le Figlie d’Arte’, con Lillio, ex gieffino ed ex fidanzato di Francesca De André, forma la coppia de ‘I Sopravvissuti’.

Asia ha recentemente fatto sapere di conservare una kefiah appartenuta a Anthony Bourdain, il famoso chef tv americano a cui era legata e che si è tolto la vita nel giugno del 2018. Ha portato il copricapo con sé anche in Asia per partecipare al reality di Raidue e davanti alle telecamere ha spiegato che per lei quell’indumento rappresenta un portafortuna.

Scritto da: la Redazione il 28/2/2020.