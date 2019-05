Asia Nuccetelli ritrova l’amore, si è fidanzata con Astol, rapper della scuderia di House of Talent. I due si fanno vedere insieme per la prima volta sul social

E’ nuovamente ‘in love’ Asia Nuccetelli: lui è Astol

Classe 1995, Pasquale Giannetti questo il suo vero nome, su You Tube è una celebrità

Asia Nuccetelli è nuovamente fidanzata. Il suo lui è Astol, rapper della scuderia di House of Talent, classe 1995, all’anagrafe Pasquale Giannetti. I due si sono fatti vedere insieme per la prima volta sul social. Lei, scherzosamente, lo chiama ‘farfallone’. Ha ritrovato l’amore, Asia Nuccetelli sembra davvero cotta di Astol. I due hanno iniziato a uscire alla luce del sole, pubblicando anche alcuni video ‘vicini, vicini’, romanticamente abbracciati. La storia, in realtà, è appena iniziata, bisognerà attendere gli sviluppi futuri, ma la coppia è affiatatissima a quanto pare. Astol, il nuovo fidanzato di Asia Nuccetelli, è un volto noto. In passato ha provato a entrare ad Amici di Maria De Filippi, scontrandosi con Mose, ma perdendo purtroppo la sfida. Il 24enne vive a Roma. I suoi primi traguardi musicali li ha ottenuti nel 2013, quando ha iniziato a pubblicare su YouTube, dove è una celebrità, le sue prime canzoni. Ora il ragazzo fa parte della scuderia House of Talent, la crew di giovanissimi influencer fondata da Matteo Altieri. Asia Nuccetelli dopo l’addio con Gianfranco Battistini, con cui doveva addirittura sposarsi, è rimasta single per un po’, ora la 23enne, figlia di Antonella Mosetti, è nuovamente felice accanto ad Astol.

