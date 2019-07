Asia Nuccetelli è devastata per l’infortunio del suo cavallo. La 22enne, figlia di Antonella Mosetti, è un horserider professionista ormai, ha vinto numerose gare e trofei. In un lungo post parla del suo dolore perché l’animale dovrà fermarsi, sperando che possa riprendersi.

Del fidanzato Astol, rapper classe 1995, all’anagrafe Pasquale Giannetti, non parla più da un po’. L’ultima foto insieme dei due risale al maggio scorso, al punto che è possibile pure ipotizzare una rottura tra i due. Asia Nuccetelli piange per il suo cavallo, Winkerbell, vittima di un grave infortunio.

"Non avrei mai voluto arrivasse questo giorno - esordisce Asia Nuccetelli nel post su Instagram -Era da qualche settimana che non mi convincevi, ed io mi dispiace, ma ti conosco meglio di chiunque altro al mondo. Stamattina ti hanno fatto un ecografia ai posteriori, abbiamo scoperto che hai una buco sul legamento sesamoedeo obliquo. Questo non si sa da quanto ce l’hai e come te lo sei fatta, ora però dovrai stare ferma un po’ e la nostra attività agonistica si interrompe e nel futuro si vedrà.. Verrai infiltrata e penso che io e la mia famiglia troveremo il miglior posto per farti riprendere e farti riposare”.

Asia Nuccetelli, parlando del suo cavallo e dell’infortunio, aggiunge con il cuore straziato: “Non so niente su quello che farò io, perché per me questa cavalla era l’amore della mia vita. Ho pianto fino a strapparmi i capelli, non è cambiato niente. Tu mi hai reso felice Winky, io non ho mai amato nessuna persona, cosa o animale come ho amato te. Ti portavi dietro del dolore e nessuno se ne era accorto, nonostante questo non ti sei mai fermata davanti nessuno ostacolo e mi hai fatto vincere tante ma dico TANTE gare, mi hai reso la rider più felice del mondo. Mi hai fatto portare a casa tante vittorie, tanti sorrisi pianti di gioia della mia famiglia. Ti amano tutti. Mi hai salvato Winkerbell!”.

E poi sottolinea ancora: ”La vita non è stata dolce con noi. Ma io non ti farò mai mancare nulla... Ti saremo sempre vicini, ti verrò a trovare ogni giorno. Il dolore per me è straziante ed è per questo che decido di condividerlo per rendervi partecipi e avere del rispetto verso tutto questo.. Non penso che nessun cavallo sarà mai lei per me. La fiducia, la sintonia tutto quello che abbiamo nessun altro cavallo o persona potrà mai essere te per me. Nessuno. Ti aspetto bambina e ti amo! Come il tatuaggio per te ‘i migliori momenti della mia vita li ho vissuti con te’! Supereremo anche questa te lo prometto. Non sarai mai sola. Io per te tu per me giusto? Non mi far piangere, basta”.

