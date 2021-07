Asia Nuccetelli lontano dalla tv si gode il suo amore. Con il fidanzato va a gonfie vele. La figlia 24enne di Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli è legata a Luigi Del Prete da più di un anno. Con il campione di equitazione, studente della Luiss 22enne, convivide la sua passione per i cavalli. Del mondo dello showbiz la ragazza non vuole sentir parlare: non le manca.

Dopo il matrimonio saltato con Gianfranco Battistini e una breve relazione con il rapper Astol, la ragazza si è legata al romano ed è con lui che desidera stare e guardare al futuro. Non le serve più avere i riflettori addosso come ha chiarito recentemente in un lungo post sul social. E’ con Luigi che si fa vedere in alcuni scatti pubblicati su Instagram, appassionata e felice anche in questa caldissima estate 2021.

“Sono anni che ho scelto di non apparire più mediaticamente eppure, ancora oggi, mi si riservano articoli, senza il mio consenso e la mia presenza, che renderebbero sicuramente la cosa differente”, ha scritto Asia a fine giugno scorso, infastidita dagli articoli che spesso continuano a parlare di lei.

E ha aggiunto: “Se un giorno sarò pronta, racconterò da me la mia storia. A oggi non sono ancora in grado. Perché scrivo questo? Perché per ben 2/3 anni che ho scelto la riservatezza, chiudendo qualsiasi profilo social, riservatezza non ho ricevuto. Ancora leggo articoli di giornale dove si parla di me. Senza di me, però. La televisione è spesso spettacolo, show, recitazione. Qua c’è la vita di una cristiana che non ha scelto dove nascere. Questo non significa che non posso avere una vita come la voglio io”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/7/2021.