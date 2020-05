Asia Nuccetelli ha un nuovo fidanzato, Luigi Del Prete. Dopo l’addio con Astol sembrava non ci fosse più spazio per l’amore nel suo cuore. La bella 24enne, figlia di Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli, si era buttata anima e corpo nella sua passione: i cavalli. Ed è proprio grazie a questo che ha incontrato la sua dolce metà.

Asia Nuccetelli si è fidanzata con Luigi Del Prete, horse rider come lei, studente della Luiss, uno degli atleti più acclamati della famosa università privata. Con lui sta trascorrendo la quarantena, in mezzo al verde, alle porte di Roma. Sul social tra i due solo messaggi d’amore e forte passione. Sono uniti e legati più che mai.

Luigi Del Prete, come si legge nel profilo a lui dedicato nel sito della Luiss, che lo annovera tra i “Top Athletes of Luiss”, è nato a Roma il 4 marzo 1999. Bravissimo fantino, ha fatto dell’equitazione il suo sport agonistico. Ha raggiunto risultati esaltanti: si è qualificato per l'European Young Rider Championship 2018; nella EY Cup U25 World 2018 e per la EY Cup 2018 World Final. Ha conquistato una medaglia di bronzo per la Young Rider Nations Cup con la Nazionale Italiana in Austria nel 2018.

“L’amore della mia vita”, scrive Asia di Luigi. “La mia vita…”, le fa eco il ragazzo. I due sono praticamente inseparabili, nonostante il legame che li unisce sia nato solo recentemente, ma pare sia assolutamente intenso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/5/2020.