Asia Nuccetelli, 23 anni, mostra sul social il suo nuovo tattoo. Un tatuaggio per lei davvero speciale perchè rappresenta un gesto d'amore nei confronti del suo cavallo. La ragazza ora sulla schiena sfoggia la scritta: "La mia Winkerbell".

Asia alcuni giorni fa su Instagram ha raccontato che il suo cavallo ha subito un infortunio e che per il momento non può più gareggiare con lei. La Nuccetelli si è detta disperata: "Ho pianto fino a strapparmi i capelli", ha fatto sapere ai follower. E ora ha deciso di farsi anche un tatuaggio in onore della sua amata Winkerbell.

La figlia di Antonella Mosetti mostra il tattoo su Instagram e accanto alla foto scrive: "Nel primo istante in cui la vidi capii che lei era la mia ECCEZIONE. Con lei anche il cuore a pezzi avrebbe avuto senso. La mia Winkerbell PS: il posto del tatuaggio l’ha deciso lei, staccandomi proprio quel pezzo di pelle qualche mese fa".



Asia ringrazia anche i follower per l'interesse che mostrano per le condizioni di salute del cavallo.Risponde che Winkerbell si trova in una cinica specializzata dove la stanno curando e che dopo un lungo periodo di riposo dovrà seguire un programma di riabilitazione.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 18/7/2019.