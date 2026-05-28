L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l'influencer Ludovica Pagani si sono sposati: le foto della cerimonia a Roma

Il calciatore e la compagna hanno pubblicato le foto sui profili social

Dopo il rito civile è prevista una grande festa con gli amici e la famiglia

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l'influencer Ludovica Pagani sono marito e moglie. I due hanno coronato il proprio amore con una cerimonia intima nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a Caracalla, alla presenza di pochi amici e familiari, ma il grande matrimonio è in programma nei prossimi mesi. E' stata la coppia a condividere alcuni scatti sui social.

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l'influencer Ludovica Pagani si sono sposati

Completo scuro per lui, gonna lunga con spacco e blazer oversize bianchi per lei. Look accompagnato da un cappellino con veletta. La relazione tra El Shaarawy e Pagani è iniziata nel 2020 con poche apparizioni pubbliche e massima discrezione. Nel 2023, il legame è diventato pubblico dopo il post dell'influencer con la foto di un gol importante del compagno e la didascalia "il migliore". La proposta è arrivata lo scorso ottobre, su una terrazza romana al tramonto decorata con candele e fiori.

Cerimonia civile a Roma per la coppia

Tra qualche settimana ci sarà una grande festa

Il calciatore e l'influencer felici e sposati

Dopo questa cerimonia intima, spiegano i neosposi, è tutto pronto per la grande festa di giugno. Intanto c'è spazio per un po' di ironia. Su TikTok la Pagani ha pubblicato un video in cui chiede al neo marito se è più felice di essersi sposato o del goal segnato a Verona domenica scorsa. "Ma del goal!", è la risposta del calciatore.