L’attrice Anna Safroncik angosciata per il padre a Kiev: 'Difficile andare avanti’

L’attrice Anna Safroncik sta vivendo un periodo carico di angoscia. La 41enne infatti è originaria dell’Ucraina, anche se naturalizzata italiana, e suo papà vive ancora a Kiev, la capitale del Paese est europeo attualmente sotto assedio e sotto bombardamenti da parte dell’esercito russo. L’interprete di tante fiction di successo (tra le altre ricordiamo ‘Le Tre Rose di Eva’ e ‘La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa’) via social ha spiegato la situazione, raccontando che non può portare in salvo nel nostro Paese il genitore, che si chiama Jevhenij Safroncikò.

“Sento mio padre ogni ora per sapere come va. Siamo molto angosciati e nessuno ha dormito stanotte. Si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa. Da qui è difficile continuare a portare avanti gli impegni quotidiani”, ha spiegato Anna, che in passato ha avuto una lunga relazione con il collega Giulio Berruti.

“Vorremmo portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento è impossibile. Vige la legge marziale, ma soprattutto qualunque uomo venga fermato per strada su territorio ucraino viene arruolato”, ha aggiunto.

“Mi ha fatto sapere una mia amica che il marito è stato fermato mentre stava per raggiungerla. Gli hanno dato un minuto per salutarla al telefono e cambiarsi per partire”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 27/2/2022.