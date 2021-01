Le chiedono se ha fatto gli auguri a Ilaria D'Amico: la reazione della Seredova

Alena Seredova nelle sue IG Stories risponde alle domande dei fan. La bella ceca 42enne disponibile e sorridente non si lascia intimidire da una domanda ‘indiscreta’. Le chiedono se ha fatto gli auguri a Ilaria D’Amico, attuale compagna dell'ex marito Gigi Buffon: la sua reazione è impeccabile.

La Seredova non si scompone affatto. Un follower le domanda: “A Natale siamo tutti più buoni, vi siete scambiate gli auguri tu e Ilaria, chiaramente D’Amico?”. La showgirl e modella ribatte ironica e un po’ sorniona: “Sono buona tutto l’anno, non miglioro a Natale…”. Non aggiunge altro. E’ probabile, però, dalle sue parole, che le due non si siano scambiate gli auguri prima delle festività, chissà…

Alena è molto amata per la sua estrema sincerità. Quando le viene chiesto: “Come si può perdonare dopo tanto dolore? Tu sei stata brava”, spiega: “Penso che il passaggio è molto lungo, per tutti, molto dipende anche dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente la delusione rimane”. Impossibile a non pensare alla fine traumatica del suo matrimonio con Buffon, quando ha scoperto il tradimento del calciatore juventino con la D’Amico guardando la paparazzata dei due sulle pagine di Chi.

Nella sua vita è entrato in punta di piedi Alessandro Nasi a cui è legatissima dal 2015 e da cui a maggio scorso ha avuto la terzogenita Vivienne Charlotte (è mamma anche di Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11). Ai fan racconta: “Alessandro è dolce e si infuria raramente. E’ molto paziente, il dono vero è la pazienza che ha avuto con me”. E sul rapporto che il manager ha con i figli rivela: “Sono estremamente fortunata perché sono come il puzzle: entrano perfettamente in sintonia e sono estremamente contenta”.

Un ultima domanda non la mette ancora una volta in difficoltà: “Tornassi indietro sceglieresti lo stesso un partner famoso o saresti lontana dal mondo dei vip?". La sua risposta è esemplare: “Onestamente non penso che importi chi è famoso e chi no. Ho sempre scelto con il cuore e questo mi portato pure dolore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/1/2021.