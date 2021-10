Aurora Ramazzotti debutta alla conduzione in prima serata su Mediaset: le immagini e com'è andata

Aurora Ramazzotti debutta alla conduzione in prima serata su Mediaset. La 24enne in coppia con Alvin è al timone di Mistery Land. Il nuovo programma di Italia 1 alla prima conquista il 4% di share, con 782mila spettatori. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che davanti alla tv segue la trasmissione, registrata, commenta: “E’ andata in onda la prima puntata di Mistery Land stasera. L’ho guardata con attenzione e mi sono sentita avvolta dalle sue immagini curate e i dettagli strabilianti. Un lavoro collettivo intensissimo e armonioso. Siamo all’inizio e pronti a crescere insieme. Grazie a tutti”.

Aurora in prime time c’era già stata, ma da inviata nello show della madre, “Vuoi scommettere?”. A distanza di anni si prende il primo programma tutto, o quasi, suo: ne ha fatta di strada. Anche se non vuole essere paragonata alla showgirl svizzera, la star di casa.

“Sono diversa da mia madre e non mi piace pensare di seguire le sue orme, piuttosto preferisco pensare che ho conosciuto e assorbito il mondo dello spettacolo attraverso i miei genitori, ora però sto cerando di costruirmi la mia strada nonostante tutto”, ha spiegato a Vanity Fair.

E’ entusiasta del progetto. Aury ha confessato: “Sto imparando, ma sento di appartenere a questo mondo, sono figlia di una generazione che capisce la tv fino a un certo punto, sarebbe bello diventare un sorta di traghettatrice tra la mia e le nuove generazioni che parlano sui social. Parlare alla gente non così facile come un tempo”.

Con Alvin c’è tanta sintonia, non essendoci rapporti famigliari di mezzo è ancora più facile. “Non credo che riuscirei a trascorrere così tanto tempo insieme mia madre sul set di un programma. Siamo sempre madre e figlia, e prima o poi ci manderemmo a quel paese. Già mi trattengo con Alvin…”, ha confessato col sorriso sulle labbra. L’avventura per svelare “La grande favola dell’ignoto” è appena cominciata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2021.