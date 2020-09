Aurora Ramazzotti confessa: 'A Goffredo ho detto ti amo dopo 3 settimane’

Orami è un appuntamento fisso per molti. Ogni sabato (o quasi) Aurora Ramazzotti tiene una rubrica, o come la chiama lei ‘rubrichetta’, nelle sue Instagram Stories. Risponde alle domande in ambito sentimentale dei suoi follower e dà consigli, spesso ironici, qualche volta più seri, su come affrontare le questioni di cuore e le pulsioni biologiche. Durante l’ultimo appuntamento dello scorso weekend Aury, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha rivelato di aver detto “ti amo” al suo fidanzato Goffredo Cerza dopo appena tre settimane di relazione.

Un utente le ha chiesto: “E’ possibile innamorarsi dopo un mese?”. Lei ha così risposto: “Dico solo che io ho detto ‘ti amo’ a Goffredo dopo tre settimane che stavamo insieme e qualche bicchiere di troppo e poi la mattina dopo ovviamente ho negato tutto. Gli ho detto: ‘No guarda, non mi ricordo assolutamente’. Invece mi ricordavo e mi vergognavo molto. Però sì è possibile”.

Poco dopo ha invece detto la sua sulle relazioni tossiche, quelle che ci legano a chi non ci apprezza e ci fa sentire sempre in difetto. “Sono dell’idea che passiamo già una vita a cercare di accettare noi stessi, a combattere con i pregiudizi altrui e con i canoni di bellezza e perfezione sbagliati di questo mondo strano, perché dobbiamo anche affiancarci ad una persona che non ci fa sentire bene e non ci apprezza?”, si è chiesta. Ovviamente si tratta di una domanda retorica.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2020.