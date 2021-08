Aurora Ramazzotti accusata di improvvisarsi sessuologa sul social: la sua risposta

Ormai la “rubrichetta” di Aurora Ramazzotti è un appuntamento fisso per i suoi milioni di follower. Giovani e meno giovani le fanno domande di tutti i tipi, alcune decisamente “spinte”, e lei risponde senza avere tabù. Questa cosa ha fatto storcere il naso a qualcuno, come per esempio alla giornalista Caterina Collovati, che qualche giorno fa l’ha attaccata via social.

La 59enne ha scritto in un post: “Fin quando Aurora Ramazzotti ci spiegava quanto turbata la lasciassero i fischi degli sconosciuti per strada (cat calling) passi, fin quando ci ammorbava sull’importanza di accettarsi e mostrarsi con l’acne passi, fin quando quest’estate esibiva il suo lato B più del volto passi, ha l’età per farlo… Ma ora basta direi”.

“La versione sessuologa spinta: no. E se la colpa delle difficoltà dei Millenial nel far sesso fosse proprio di queste maestre improvvisate? Suvvia Aurora lascia i temi cosi delicati ai sessuologi veri e torna a raccontarci degli allevamenti di alpaca come facevi dagli schermi di tv8 quest’inverno. Eri molto brava”, ha aggiunto la Collovati lanciando una frecciatina ad Aury.

Ora dopo che un follower le ha domandato cosa pensasse della critica, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha replicato all’accusa.

“Non sono d’accordo, ma d’altronde non si può piacere a tutti. Forse l’unica cosa che mi sento di dire è che ‘la difficoltà dei Millenial a fare sesso’ (forse intendeva la Generazione Z? Chi lo sa) sicuramente non deriva da chi, come me, tratta tematiche considerate tabù con ironia e leggerezza. Anzi credo fermamente che normalizzare il dialogo in questo senso sia costruttivo a creare meno pudore possibile e chiusura mentale attorno al sesso e alle sue mille retoriche errate”.

“Che poi io lo so di esagerare. Ma ci piace così”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 31/8/2021.