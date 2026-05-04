Aurora Ramazzotti parte con le amiche per un addio al nubilato da sogno: tutte le foto dal Marocco, guarda

Il conto alla rovescia è partito: le nozze arriveranno il 4 luglio, sarà un matrimonio che durerà più giorni

La 29enne vola via con le amiche più care, tra le quali Sara Daniele, il figlio Cesare sta con nonna Michelle

Il grande giorno si avvicina. Le nozze con Goffredo Cerza sono fissate il prossimo 4 luglio in Sicilia, sarà un matrimonio il suo che durerà più giorni. Aurora Ramazzotti sceglie di celebrare l'addio al nubilato con le sue amiche, lontano da tutto, nel cuore del Marocco. Il weekend del ponte del primo maggio si trasforma così in un viaggio che sa di libertà e complicità.

Aurora Ramazzotti parte con le amiche per un addio al nubilato da sogno: tutte le foto dal Marocco

Mentre il figlio Cesare, 3 anni, si gode la Romagna con la nonna Michelle Hunziker e le zie Sole e Celeste, Aurora si è prende una pausa tutta per sé: pochi giorni, ma intensi, prima di entrare nel clima fiori d’arancio. Dietro le quinte dell’organizzazione ci sono le amiche più strette: Sara Daniele e Lorna Pagano. Hanno costruito un’esperienza su misura, iniziata con una sorpresa semplice ma perfetta: un mazzo di fiori e la promessa di un weekend indimenticabile.

La 29enne va a Marrakech

Il conto alla rovescia è partito: le nozze arriveranno il 4 luglio, sarà un matrimonio che durerà più giorni

La base? Un riad elegante nel cuore di Marrakech, tra cortili silenziosi, piscine e angoli dove fermarsi a respirare. Dalle foto condivise, si riconosce lo stile di Riad 72: intimo, curato, con quell’atmosfera sospesa che rende tutto più speciale. E’ anche super costoso. La vera anima del viaggio, però, è fuori dalle mura. Le ragazze esplorano la città tra souk e viuzze, si concedono lunghe passeggiate serali e cene piene di risate. E poi l’esperienza più suggestiva: il deserto, con le sue dune dorate, il sole caldo e quella sensazione di libertà totale che resta addosso.

La 29enne vola via con le amiche più care, tra le quali Sara Daniele, il figlio Cesare sta con nonna Michelle

Immancabili le foto di gruppo

Tra un’escursione e l’altra, spazio anche al relax: hammam, chiacchiere infinite e piccoli rituali locali come l’henné, dedicato alla futura sposa. Niente eccessi, niente cliché: solo un gruppo di amiche, un viaggio pensato con il cuore e il tempo giusto per godersi ogni attimo. Un addio al nubilato così, più che una festa, è già un ricordo da custodire.