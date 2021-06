Aurora Ramazzotti racconta di quando la cantante Anastacia andò a prenderla a scuola: 'Io estasiata...'

Aurora Ramazzotti racconta ai fan sul social di quando la cantante Anastacia andò a prenderla a scuola. “Io ero estasiata”, rivela. Confida la sua emozione nel trovarsi a tu per tu con la popstar che tanto ammirava e che con il padre Eros Ramazzotti ha duettato nel singolo di grande successo “I Belong You”, “Il ritmo della passione”, uscito nel 2005.

Un follower le domanda se abbia mai incontrato Anastacia e, se sì, come sia stato, Aury confessa di quanto ammirasse l’artista statunitense 52enne e di come, quando era più piccola, avesse una vera e propria fissazione per lei e la sua musica.

“Questa storia la racconta meglio il mio papà, ma ci provo - esordisce la 24enne - Da bimba ero in fissa con Anastacia e cantavo tutte le sue canzoni. Mi ricordo che papà mi fece un video in cui cantavo ‘Left Outside alone’ e glielo mandò. Lei venne in Italia e senza dirmi nulla mi venne a prendere a scuola”.

“Io estasiata - aggiunge Aurora Ramazzotti - Passammo del tempo insieme e mi fece anche un regalo. Ero la bambina più felice del mondo. La porto nel cuore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/6/2021.