Aurora Ramazzotti è sempre più trendy. Amante della moda e delle tendenze, la bella 23enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, quando esce completa il suo look indossando anelli con le sue iniziali sopra. Ne ha uno con la A di Aurora e uno con la R di Ramazzotti. Sono nella stessa mano, portati all’indice e all’anulare. La ragazza sa come non passare inosservata pure centrando i piccoli particolari dell’outfit. E i paparazzi in strada a Milano apprezzano.

Volto in passato anche del brand di famiglia Trussardi Jeans, scelta dal marito della mamma, Aury, Tomaso Trussardi, ora inviata del nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola, “Ogni mattina”, su Tv8 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con il tempo ha imparato ad accettarsi, ha fatto sport, lavorato sul suo fisico e ora è una giovane donna sempre attenta ai dettagli. Pure gli abitini che indossa, come questo a pois, sono freschi ed eleganti. Il look è super pure con il caldo d’estate.

VIDEO

“Io e il mio corpo combattiamo spesso. Non ho la fortuna di essere una di quelle che può mangiare tutto senza ingrassare. Mi rendo conto dei miei limiti, ma mi amo tantissimo. Lavoro su me stessa perché mi fa sentire bene, però mi concentro sull’accettarmi, sono stata molto criticata in passato. D’altra parte, voglio fare questo lavoro e sono consapevole della sovraesposizione mediatica che comporta”, ha chiarito tempo fa Aurora a Vanity Fair.

“Uno deve essere obiettivo e accettare che siamo tutti diversi, c’è chi è più bello e chi è più brutto, è inutile guardare gli altri. E non è sicuramente il fisico la cosa importante. Anche nel mondo dello spettacolo funziona molto di più quello che hai da dare”, ha aggiunto. La Ramazzotti sorride alla vita e segue una tendenza sempre più forte tra i famosi: gli anelli con le iniziali del nome e del cognome messi in bella mostra. Sono adorabili sulla mano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/6/2020.