Aurora Ramazzotti e Anna Dello Russo sono diventa amiche praticamente istantaneamente. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è andata a trovare l’icona fashion nella sua casa in Puglia. Il motivo? L’ha intervistata in diretta nel programma “Ogni Mattina”. La 23enne infatti è stata ingaggiata dalla nuova trasmissione di Tv8 (condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola) come inviata itinerante in giro per l’Italia. E la prima tappa è stata proprio nella dimora estiva della direttrice creativa di Vogue Japan. Dove è sbocciato un vero amore.

Le due nel backstage hanno legato moltissimo e sono subito entrate in confidenza. Poi si sono scattate una serie di foto insieme e le hanno postate sui rispettivi profili Instagram. Condividendo uno scatto sul social, Aurora ha usato parole di elogio per Anna: “Una Donna con la D maiuscola, di quelle di cui il mondo ha bisogno”. La 58enne ha ricambiato, lasciando un commento carico di complimenti: “Sei troppo cool Aurora con tanto talento”.

Recentemente Anna ha rivelato di aver comprato un secondo appartamento a Milano, la città in cui vive da anni, solamente per tenere i suoi tantissimi vestiti. Parlando nel programma ‘Detto Fatto’ con Bianca Guaccero, ha fatto sapere: “Non sono una multimiliardaria. Però è vero, tempo fa ho comprato un appartamento vicino a quello dove vivo e lo uso come guardaroba”.

Scritto da: la Redazione il 8/7/2020.