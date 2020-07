Aurora Ramazzotti: 'La bellezza di mia madre mi ha messo in difficoltà, la colpa è stata...'

Aurora Ramazzotti parla a cuore aperto. A Chi spiega perché ha condiviso sul social la foto con i brufoli in cui mostra le imperfezioni della sua pelle e sottolinea: “La bellezza di mia madre mi ha messo in difficoltà”.

“Mi sono sempre sentita la ragazza di quel post - esordisce Aury - Non è stato uno sforzo farlo, piuttosto un ‘basta!’, anzi un ‘vaffa!’ Perché non voglio più accontentare le persone. Cerchi di assecondare tutti perché vuoi ricevere dei complimenti. Ed è la ragione per cui in adolescenza ho combattuto con me stessa”.

La bella 23enne, primogenita di Michelle Hunziker, desidera mostrarsi per quella che è: “Non sono una che finge di essere chi non è”. E’ felice che il suo post e la sua foto abbiano avuto così successo. E’ stanca dei modelli di perfezione a cui tutti cercano di aspirare: pensa sia dannoso. “E’ proprio sbagliato confrontarsi con quelle immagini. Io lo so com’è perché sono uscita da un’adolescenza che è stata difficile”, rivela.

Aurora chiarisce: “Fermo restando che so di essere fortunatissima, per me la questione al tempo era riuscire a guardarmi allo specchio non attraverso gli occhi degli altri. Che poi come mi guardano gli altri per l’acne può non interessarmi più di tanto, però, per esempio, il giudizio riguardo il mio peso mi ha ferito, mi ha fatto molto male”.

“Io ho sempre avuto il confronto con una mamma bellissima e certo, questo mi ha messo in difficoltà: non perché lei fosse bellissima, ma perché le persone continuavano a puntualizzare che io non lo ero”, sottolinea ancora la Ramazzotti.

Oggi è cresciuta, ha superato le sue difficoltà e dice: “Ho sempre usato i filtri e mi sono sempre tolta qualche imperfezione: vorrei non farlo più perché poi si innesca un meccanismo che può diventare distruttivo”.

“Io del mio fisico me ne sarei fregata: ho sempre amato il cibo, le schifezze e il divano più dello sport - ammette Aurora - Poi però mi sono successe cose che mi hanno messo alle strette e allora mi sono fatta un cu*o così. Io non ho un metabolismo veloce, devo faticare e molto. Ma alla base c’era, ed è sbagliato, la voglia di sentirsi accettata da quelle stesse persone che per anni non hanno fatto altro che dirmi che facevo schifo, che ero grassa, che non andavo bene così com’ero”.

Mossa dalla voglia di riscatto, Aurora ha trovato la forza di cambiare, questa cosa l’ha spronata: “Ma è brutto che uno debba forzarsi a cambiare per qualcun altro”. Ad aiutarla il fidanzato, Goffredo Cerza: “Devo ringraziarlo per la persona che mi aiutato a tirare fuori da me. Goffredo è dolce e mi supporta sempre: sono stata fortunata perché è anche il mio amico più caro ed è con me sempre. E mi sprona a essere la versione migliore di me, perché è quella di cui si è innamorato. E vuole che tutti la vedano”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/7/2020.