Aurora Ramazzotti scolpita in bikini, il primo del 2021: foto

Aurora Ramazzotti è splendida in bikini. Sul social condivide una foto in cui si fa vedere in due pezzi, è la prima in costume del 2021. Il suo impegno quotidiano negli allenamenti la rende orgogliosa: la 24enne, ora inviata di Le Iene, è fiera del risultato raggiunto sia a livello fisico che estetico. Come spesso sottolinea ai suoi follower, con la determinazione tutto è possibile: lei è riuscita a sconfiggere le sue insicurezze e a migliorarsi, lavorando pian piano senza mai fermarsi.

Complice un weekend romantico con il fidanzato Goffredo Cerza, Aury si prende una pausa relax, lontana dalla tv e dallo studio con Accademia musicale. I due sono andati a L’Albereta Relais & Chateaux, uno splendido hotel in Franciacorta, a Erbusco, a pochi chilometri dal romantico Lago d’Iseo, un luogo magico dotato di una Spa meravigliosa e di suite lussuose e dotate di ogni confort.

Approfittando del bel tempo e della possibilità di concedersi una perfetta remise-en-forme la Ramazzotti indossa il bikini e posa per Goffredo, che sottolinea, innamorato pazzo da tre anni di lei: “Bella vera”. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si gode ogni istante della due giorni lontano da casa. Si sente bene ed è felice. Anche la pelle del volto, grazie a trattamenti mirati, è migliorata tantissimo: la ragazza ha sconfitto pure il fastidioso problema dell’acne, di cui aveva fatto partecipi pure i suoi fan.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/2/2021.