Aurora Ramazzotti pubblica foto in cui si vedono i capezzoli e replica alle critiche: 'Sono una cosa naturale’

Aurora Ramazzotti esce per pranzo con un amico e per l’occasione indossa un foulard in testa stile ‘bella lavanderina’ e un top in maglia color verde acido scollato. Lo porta senza reggiseno e lo si nota: nella foto condivisa si intravedono i capezzoli turgidi sotto il corpetto a canottiera. Alcuni follower mettono immediatamente il becco e si lasciano andare a qualche critica, la 25enne però non ci sta e replica: “Sono una cosa naturale”.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti stavolta non si arrabbia, ma con i ‘bacchettoni’ ironizza a modo suo. “Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza difuso. Allego esempi per correttezza”.

Posta poi la foto delle mammelle di una mucca, l’immagine di un gorilla e quella del suo gatto: “Anche loro li hanno”.

Un ultimo esempio lo dedica agli uomini. Inquadrando il suo fidanzato, Goffredo, in un breve video nelle sue IG Stories, Aury chiarisce ulteriormente: “Mi ero dimenticata, anche i maschi hanno i capezzoli. Amore, per la scienza, fai vedere”. Cerza si presta al gioco e mostra il ‘capezzolo incriminato’. Pure il suo è impossibile nasconderlo, nonostante porti una t-shirt.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2022.