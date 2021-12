Aurora Ramazzotti: 'I commenti su di me sul Corriere mi hanno fatto venire da piangere, un incubo’

Aurora Ramazzotti difende l’amica Paola Di Benedetto, attaccata dagli hater dopo aver pubblicato un post con un messaggio di body positivity accompagnato da alcune foto in ci mostrava il volto rovinato dai brufoli. Le sue parole, ripostate dalla pagina del Corriere della Sera, hanno dato il via a un mare di commenti negativi sulla 26enne. Aury non ci sta e nelle sue storie rivela che anche a lei è accaduto lo stesso. “I commenti su di me sul Corriere mi hanno fatto venire da piangere, un incubo”.

“Faccio una premessa - esordisce la Ramazzotti - Quando un personaggio esprime un’opinione sul suo profilo di qualsiasi social e questa opinione viene presa e ripostata su un altro profilo che non c’entra niente con quel personaggio, logicamente si andranno a incontrare commenti in contrasto con l’opinione del personaggio, perché chi segue quel profilo non è necessariamente chi segue il personaggio. Questo va bene perché i social sono fatti anche per il confronto!.

Poi arrabbiata continua: “Ma come è possibile che una cosa così prestigiosa come essere stati ripostati dalla pagina del Corriere della Sera si sia tramutata in un incubo? Parlo per me, ma credo di farlo per tutti, perché ogni volta che sono finita su quella pagina e sono andata a leggere i commenti, mi è venuto da piangere. Non tanto perché c’erano un miliardo di commenti cattivi, ma perché erano decontestualizzati: le persone non vanno a commentare la cosa che stai dicendo, ad esempio il cat calling, argomento molto divisivo. Là sotto c’erano commenti tutti mirati a distruggere me. Commenti cattivi e sessisti”.

Aurora Ramazzotti poi amareggiata conclude: “Mi dispiace molto e non riesco a capire come una cosa bella come quella che ha detto Paola Di Benedetto possa suscitare così tanta cattiveria nelle persone: come fate a non vedere il bello in queste cose? Se se ne parla è perché ce n’è bisogno!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2021.