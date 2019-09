Aurora Ramazzotti vuole un futuro nel mondo dello showbiz, ormai non lo nasconde più. La 22enne, dopo la tv, si prende anche il mondo dell’etere: diventa conduttrice radiofonica. Tutti i giorni sarà in onda su Rtl 102,5. Mamma Michelle Hunziker fa il tifo per lei e le fa pubblicità nelle sue IG Stories sul social.

Ironica, divertente, tagliente quando vuole, Aurora Ramazzotti si occupa del social corner di “The Flight”. Da conduttrice radiofonica si diverte un mondo. Ha iniziato il suo nuovo impegno ieri, lunedì 2 settembre. Tornata dalle vacanze con Goffredo Cerza, ora si dà da fare con il nuovo lavoro.

Non sarà l’unico impegno. Come riporta Fm-world, Aurora Ramazzotti entrerà anche nel nuovo palinsesto di Radio Zeta. Sarà conduttrice radiofonica di “Generazione Zeta”, talent che la vedrà al timone con Marco Falivelli.

Aury ha una vera passione per io mondo dei media e con due genitori famosi sarebbe strano fosse il contrario. Conduttrice del Daily di X Factor dal 2015 al 2017, ha affiancato la madre nel programma televisivo “Vuoi scommettere?”. Ora si diverte in radio e non finirà qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/9/2019.