Se qualche tempo fa erano i suoi hater a dirle che ha tratti somatici tipici delle popolazioni asiatiche, adesso è lei stessa a fare autoironia sui lineamenti del proprio viso. Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram un nuovo scatto in cui mostra una nuova acconciatura. Ma le sue attenzioni sono rivolte ai tratti somatici del suo volto: occhi a mandorla, zigomi poco pronunciati e guance piene. “Sono sempre più convinta di avere provenienze asiatiche”, ha scritto la 22enne accompagnando l’immagine.

Tra i primi a commentare il post anche sua mamma Michelle Hunziker. “Ehhhhh…”, ha scritto la conduttrice. Al che Aury, come la chiamano in casa, ha rincarato la dose: “Riflettevo ieri se in questa foto emergesse maggiormente l’influenza dell’antenato svizzero oppure di quello coreano… secondo te?”. D’altronde era stata la stessa Michelle a scherzare sulla forma degli occhi della figlia. “Ma come? Non sapevi di essere figlia di un asiatico?”, le aveva detto qualche tempo fa in un video pubblicato sempre su Instagram. I follower della Ramazzotti sembrano aver apprezzato la sua autoironia e l’immagine ha subito fatto il pieno di like.

Qualche tempo fa Aurora aveva però spiegato che il continuo paragone con sua mamma la fa stare male. Al settimanale ‘F’ aveva raccontato: “L'ultimo episodio è di ieri in un negozio. La commessa mi fa un complimento e un uomo dietro: ‘Meglio la madre’. L'ha detto tre volte. Voleva proprio che sentissi che lui pensava facessi schifo in confronto a lei. Questa non è neanche cattiveria, è ignoranza. Ma fa male lo stesso”. “Non ce l'ho mai avuta con mia madre - ti odio perché sei figa e io no - ma ho iniziato a non piacermi. Da lì un’escalation di insicurezze... Mi ha aiutato tanto il lavoro e soprattutto l'amore di Goffredo (Cerza, il fidanzato ndr)”, aveva aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 18/11/2019.