Aurora Ramazzotti col Covid, è tornato l'olfatto? Ecco il test

Aurora Ramazzotti, positiva al Covid e in Isolamento nella sua casa a Milano con il fidanzato Goffredo Cerza, con cui convive, anche lui contagiato dal virus, vuole scoprire se le è tornato l’olfatto, così fa un test…

La bella 23enne ha perso gusto e olfatto, uno dei sintomi più comuni da Coronavirus, e desidera scoprire se sta finalmente guarendo, così, al decimo giorno di quarantena, decide di mettersi alla prova con il suo inusuale escamotage: annusa cibo per cani, le famose crocchette che hanno solitamente un odore forte e pungente.

VIDEO

“Giorno 10 ad annusare qualsiasi cosa per capire se è tornato l’olfatto o no - scrive Aurora nelle sue IG Stories - Sì, sono croccantini per cani”. Poi aggiunge: “Ieri sera, prima di andare a letto, ho annusato sei barattoli e sembrava essere tornato, ma questa gioia mi è stata sottratta ancora prima di poter essere messa in uso”.

Per fortuna a tenerle compagnia c’è Goffredo, totalmente asintomatico, al contrario di lei. La Ramazzotti si accoccola accanto al ragazzo e aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: “Oggi sto meglio. Questo virus ci insegna che non si sa mai quindi starò tranquilla ancora per un po’. Ma che bello svegliarsi bene. Buona giornata a tutti”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2020.