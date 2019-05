Aurora Ramazzotti, 22 anni, ha scelto un abito lungo rosso per i Diversity Media Awards 2019. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha sfoggiato un look impeccabile all'evento che si è tenuto a Milano.

Aurora in rosso stava benissimo. Anche la mini-bag era perfettamente abbinata all'abito. I capelli lasciati sciolti le incorniciavano il viso perfettamente truccato. La Ramazzotti è arrivata ai Diversity Media Awards 2019 senza il fidanzato Goffredo Cerza. La ragazza, però, si è goduta la serata in compagnia di due amiche: Paola Di Benedetto e Michela Coppa, anche loro tra gli invitati del premio dedicato a media e personaggi che valorizzano la diversità.

Aurora Ramazzotti ormai è una celebrità. Popolare in tv come sui social, è spesso al centro dei gossip. Di recente si è ritrovata suo malgrado a dover anche smentire i rumors su una presunta gravidanza. Per ora la cicogna può attendere: "Ho scoperto una cosa che non sapevo di me stessa cioè di essere incinta, anzi vi dirò di più ho anche rivelato più volte che mia madre fosse in attesa di un bel nipotino. La cosa che mi fa più ridere è la frase finale ‘le foto del pancino fanno sognare i fan’. Voi state sognando?", il suo commento.