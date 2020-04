Aurora Ramazzotti è un po’ “esaurita”, come del resto quasi tutti noi, a causa della pandemia da Coronavirus. La quarantena forzata ormai inizia a creare forte stress, ma sappiamo che non ci sono alternative. Così la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta provando in tutti modi ad intrattenere i suoi follower, tentando di tirare su loro il morale. Poche ore fa su Instagram ha pubblicato una smorfia davvero esilarante. Condividendo lo scatto in cui si mostra volontariamente con un’espressione che la “imbruttisce”, la 23enne dalla grande autoironia ha scritto: “Auri come va la quarantena?”.

In questo periodo la Ramazzotti si trova a Bergamo, una delle città più colpite al mondo dal virus. E’ a casa della madre e del marito Tomaso Trussardi. Ci sono ovviamente anche le sorelline Sole, 6 anni, e Celeste, 5. Ma non solo. Con loro pure il fidanzato di AuroraGoffredo Cerza, fuggito da Londra, dove ormai la situazione è completamente degenerata a causa di scelte folli del primo ministro Boris Johnson (tra l’altro finito anche lui in terapia intensiva), e l’amica del cuore Sara Daniele, figlia del grande Pino.

Solo qualche giorno fa è stata la stessa Michelle a dire che ormai per lei Goffredo e Sara sono come due figli acquisti e che una volta finito il lockdown sentirà sicuramente la loro mancanza.

Scritto da: la Redazione il 9/4/2020.