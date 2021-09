Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo romantici come non mai sul social: ma si erano lasciati?

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza sono romantici come non mai sul social. La figlia 24enne di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti pubblica tre scatti in cui è immortalata dall’amico Pierpaolo Ferreri insieme all’ingegnere 25enne. Nelle foto ha una rosa rossa tra le mani, gliela dona il ragazzo, poi si baciano. “A noi due”, scrive, accompagnando le sue parole col l’emoticon di un brindisi virtuale. Le immagini raccontano il loro amore: ma si erano davvero lasciati o no?

Aury e Goffredo hanno smentito l’addio spifferato da Chi nelle sue Chicche una settimana fa. Sulle loro storie subito hanno pubblicato una foto in coppia scrivendo ironicamente: “Siamo ancora qua, eh già...”. Eppure il settimanale diretto da Alfonso Signorini nel nuovo numero in edicola conferma che una rottura in realtà ci sarebbe stata, poi, però, si sarebbe ricomposta.

Stando al giornale dopo una lite i due si sarebbero allontanati per circa un mese, interrompendo addirittura la convivenza milanese.

Ora, a pace fatta, avrebbero deciso di "riprovarci", concedendo un’altra chance all’amore che li lega ormai da quattro anni e che pare nuovamente portarli verso un futuro luminoso insieme, travolti dalla passione e persi l’una negli occhi dell’altro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2021.