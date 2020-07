Aurora Ramazzotti si sta godendo l’estate al massimo. La figlia di Eros e Michelle Hunziker sta girando l’Italia in lungo e in largo (inviata del programma di Tv8 ‘Ogni Mattina’) e dopo la Puglia ha risalito lo Stivale fino ad arrivare in Liguria. E non in una località come tante, ma a Portofino, uno dei posti più belli del mondo, paesino amatissimo dal jet set internazionale. Inoltre non è sola, ma insieme a lei c’è il grande amore della sua vita, il fidanzato Goffredo Cerza. I due hanno condiviso sul social alcune foto in cui appaiono innamoratissimi. In uno scatto Aurora si mostra mentre bacia Goffredo, ma contemporaneamente le scappa da ridere.

La 23enne è legata al bel Goffo, come lo chiamano gli amici, ormai dal 2016. A presentarglielo è stata la sua migliore amica Sara Daniele. Lui per lei ha lasciato la grigia Londra per tornare in Italia. La coppia dovrebbe andare a convivere a Milano tra qualche mese, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli del trasloco (almeno pubblicamente).

Recentemente la stessa Michelle Hunziker ha rivelato di aver stretto un legame molto forte con Cerza dopo aver passato insieme a lui diversi mesi a Bergamo. Il ragazzo infatti ha trascorso il lockdown a casa della futura suocera, con il resto della famiglia e anche con Sara Daniele. La conduttrice qualche giorno fa ha fatto sapere: “Grazie al lockdown tutti insieme a casa mia a Bergamo ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo meraviglioso”.

