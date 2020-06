Aurora Ramazzotti porta Saba, il suo gatto che adora, a spasso con lo zaino dotato di un curioso oblò. Il trasportino è super trendy. L’animale, sicuro al suo interno, si gode la passeggiata insieme alla sua amica ‘umana’ e guarda il mondo che lo circonda dalla sua ‘finestra’.

La bella 23enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è sempre attenta alla moda. Lo zaino per gatti è diventato di tendenza negli ultimi anni. Adatto ai felini di piccola e media dimensione, lo si può usare anche per viaggiare in aereo al posto del classico trasportino. E’ realizzato di materiale residente, impermeabile e traspirante per garantire sempre che l’animale abbia il massimo confort.

Saba se ne sta seduto. Aurora lo porta sulle spalle. Abbigliamento casual per la ragazza, che ama stare in compagnia del quattro zampe. Per il suo gatto ha scelto un modello di zaino rigido: in questo modo Saba ha la massima stabilità durante le passeggiate. Accadrebbe lo stesso pure durante gli spostamenti in treno o in aereo.

Aurora è felice e mostra il gatto nello zaino nelle sue IG Stories. I follower sono entusiasti, così come lei: Saba ha anche un morbido tappetino all’interno e se ne sta buono lì, mentre osserva tutto dall’oblò.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/6/2020.