Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono riuniti a Roma. Stavolta è stata la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti a raggiungere il fidanzato nella Capitale. La coppia aveva passato oltre due mesi insieme a Bergamo durante il lockdown. A casa della mamma di lei, con le sorelline, Tomaso Trussardi e la migliore amica di Aury, Sara Daniele (figlia di Pino), si erano fatti forza a vicenda durante un periodo molto duro, soprattutto per la Lombardia. Poi, finita la quarantena, lui si era messo in viaggio per Roma. Adesso sono di nuovo insieme all’ombra del Colosseo. Ma presto si sposteranno di nuovo verso nord. Pubblicando una foto che li ritrae abbracciati davanti allo specchio, Aurora ha scritto su Instagram: “Felicemente sfocati”.

Recentemente la 23enne ha spiegato che l’esperienza vissuta insieme alla dolce metà durante la quarantena ha rafforzato il loro rapporto. Ora lui ha deciso di fare un grande passo per lei. Ha abbandonato Londra (tra Brexit, sanità non proprio efficiente e cielo costantemente grigio, gli italiani negli ultimi mesi stanno lasciando in massa una capitale inglese che sta perdendo l'appeal di tempo). “I piani di Goffo erano un po’ diversi, doveva finire un master all’estero ma è saltato tutto ed è riuscito a prendere l’ultimo aereo per tornare qui”, aveva rivelato proprio durante il lockdown Aury.

Lui le aveva fatto eco, aggiungendo che finalmente entrambi si sentono pronti per la convivenza. “Se la situazione migliorerà, resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme”, aveva spiegato.

Scritto da: la Redazione il 10/6/2020.