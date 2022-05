Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e non solo: i segreti piccanti di quattro coppie vip tra le lenzuola

Dopo le voci del curioso accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che dovrebbero fare sesso 4 volte a settimana per ‘contratto’, Le Iene intervistano quattro coppie famose: Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Tutti rivelano i segreti piccanti che li riguardano tra le lenzuola.

L’inviato Stefano Corti vuole sapere cosa ne pensano dell’accordo tra J.Lo e il divo. “Per me è poco”, sottolinea Pretelli. “Per me è giusto”, ribatte Giulia. Aurora e Goffredo non hanno dubbi. “Lei ha paura che lui non la soddisfi”, precisa la 25enne figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Carmen Russo dice che la popstar ha fatto bene: “Gli incontri amorosi fanno bene alla salute”. Imma Battaglia riflette e ammette: “Anche io metterei una clausola: culet*o a pizzo costante”.

Le quattro coppie quando devono dire simultaneamente chi prende l’iniziativa tra di loro per il sesso hanno risposte discordanti. Tutti d’accordo invece su quando hanno fatto l’amore l’ultima volta. Aury poi confessa di fare l’amore con Goffredo 5 volte la settimana, anche se l’ingegnere la guarda un po’ stupito. Stessa cifra per i Prelemi, assai focosi. Giulia rivela: “Lui vorrebbe farlo sette volte al giorno”. Più morigerati gli altri.

Sul posto più strano in cui hanno fatto l’amore, Russo e Turchi svelano il sesso sull’aereo; Pierpaolo e la Salemi dicono di averlo fatto in un parco, Eva e Imma si vergognano di rivelarlo, alla fine si arrendono e affermano si essersi concesse del piacere a mare, in acqua. La Ramazzotti risponde: “Non c’è perché noi sco*iamo solo a letto”. Goffredo la contraddice: “Non è vero, c’è: a Bali nella Jacuzzi”.

Sulla durata del rapporto i Prelemi dicono 10 minuti, Aury e Cerza 7 e sottolineano: “Chi dice mezz’ora si fa del male da solo”. Per entrambe le coppie sarebbe una tortura, anche se sono proprio le altre due ad affermare di durare dai 25 ai 30 minuti.

Anche se qualcuno degli intervistati nega di essersi masturbato, dalle loro facce è intuibile capire che ognuno ha praticato autoerotismo, pur avendo un compagno accanto. Goffredo sa esattamente quando Aurora l’ha fatto da sola: “Giovedì, lei lascia le tracce…”. “Mi dimentico il ‘dido’ sul comodino sicuramente”, confessa la Ramazzotti tra le risa. La Salemi svela: “L’ho fatto stamattina, ma a quattro mani”.

La posizione preferita di Imma è quella a carponi. Cerza dice: “Novanta”; Aurora: “Io sopra”. Pretelli non ha mai fatto ‘cilecca’: “Impossibile”. Goffredo invece sì. “Sai quanto mi inca*o quando succede?”, svela Aurora. Su quanto sia lungo il gingillo, poi la 25enne rimprovera il fidanzato: “L’hai fatto molto più grande”, indicando la lunghezza vera con le dita.

Tutte le coppie poi vengono invitate da Corti a firmare un contratto redatto da Le Iene. Tra i ‘desiderata’ di Aury e Goffredo, lei chiede a lui di pulire le lettiere dei gatti e non lamentarsi dei capelli nella doccia, lui di tirare bene lo sciacquone del bagno: “Amore lasci sempre la cosiddetta ‘sgommata’ e non c’è cosa che mi fa più schifo”. “E’ perché faccio la cac*a di lato”, si giustifica la Ramazzotti. Nonostante qualche riflessione di troppo tutti firmano i contratti assegnati: l’amore vince sempre.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2022.