Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati? Il gossip impazza. A lanciare la bomba sull’addio è Chi tra le sue ‘Chicche’ nel numero in edicola. Per il settimanale diretto da Alfonso Signorini la figlia 24enne di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbe di nuovo single: dopo tre anni d’amore sarebbe finita con l’ingegnere del suo cuore.

I due sul social non si fanno vedere insieme da un bel po’ e dato che ormai convivevano a Milano sembra quanto meno bizzarro. “I due si sono lasciati dopo tre anni d’amore - scrive il giornale - La Ramazzotti oggi sta incanalando le sue energie sul lavoro e sta registrando con Alvin un nuovo programma sui misteri per Italia 1”. La trasmissione è Mystery Land.

La notizia della rottura lascia a bocca aperta. Al momento Aury e Goffredo non commentano l’indiscrezione. L’ultima foto che li mostra insieme sul profilo Instagram in versione cartoon risale al giugno scorso. Il 24 aprile Cerza ne pubblicava una con un tenero commento: “Forget the world”.

Qualche settimana fa alcune IG Stories mostravano svariati momenti della vacanza della coppia con l’amica Sara Daniele e il fidanzato: è accaduto qualcosa che potrebbe aver fatto precipitare gli eventi?

Aurora Ramazzotti, intanto, proprio nei giorni scorsi, sulla sua presenza altalenante sul social aveva chiarito: “Sono viva, sono tante le ragioni per cui non sono molto sui social, magari più avanti ve le dirò tutte”. E aggiunto: “Sto lavorando tantissimo”. Silenzio assoluto sulle questioni di cuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/9/2021.