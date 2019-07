Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, niente lusso in vacanza: vanno sulla spiaggia libera

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in vacanza al mare rinunciano al lusso e scelgono di andare sulla spiaggia libera. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e il fidanzato, neo laureato ingegnere, dicono di no per una volta agli stabilimenti super vip. La 22enne, però, poco abituata, chiede consiglio ai follower sull’attrezzatura giusta da portare per stare comunque comodi e spensierati.

“Oggi io e il King abbiamo deciso di andare su una spiaggia libera e abbiamo bisogno di sapere qual’è l’attrezzatura ‘must have’ quando si va”, dice Aury. Goffredo la rimbrotta: “So tutto io”. La Ramazzotti ironica continua: “Ok, sa tutto lui… Abbiamo gli asciugamani, la crema solare, delle casse perché ovviamente vogliamo disturbare la quiete altrui ascoltando della musica ad altissimo volume. Poi dovremmo comprare un ombrellone: che altro ci manca?”.

Aurora Ramazzotti e il fidanzato prima di andare sulla spiaggia libera mentre sono in vacanza, vanno in un negozio per acquistare l’ombrellone: ne prendono addirittura due. I fan della ragazza consigliano di comprare pure del cibo, ma lei, ringraziando, fa sapere che vicino al luogo scelto c’è un ristorante. Rinuncia pure ai racchettoni con le palline: “Goffredo mi ha detto che non sa giocare, quindi sono inutili”.

Finalmente arrivano al mare, nella spiaggia libera dove vogliono trascorrere la loro giornata. Goffredo piante nella sabbia gli ombrelloni una alla volta. “Questa è una tecnica che ho imparato a Ostia beach”, scherza. Aurora ride di gusto, poi fa sapere: “Beh, direi che ci siamo. Il nostro telo steso è bellissimo, da qui è tutto”.

La spiaggia incontaminata è favolosa, La Ramazzotti ne è davvero entusiasta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/7/2019.