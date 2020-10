Aurora Ramazzotti si tiene in forma con attrezzature super tecnologiche: guarda

Aurora Ramazzotti si tiene in forma con attrezzature super tecnologiche a Milano. In palestra, nel centralissimo Virgin Active Club, la 23enne si regala una seduta senza un attimo di tregua: macchine all’avanguardia le permettono un allenamento al top.

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti dopo la consueta corsa quotidiana, rigorosamente all’aperto, se ne va in palestra e cura il fisico con attrezzature cardio e funzionali di ultima generazione.

Aurora segue i consigli del suo personal trainer Max, istruttore di Krav Maga e paracadutista: è lui, che la ragazza 23enne definisce scherzosamente ‘psycho killer’ nelle sue IG Stories, a dare tutte le indicazioni per scolpire gli addominali e definire il fisico. La Ramazzotti esegue e non ha paura di sfinirsi, aiutata dai macchinari innovativi che l’aiutano a fare meglio e ancora di più e a dare ancora più consistenza a un allenamento davvero sfiancante, ma assolutamente gratificante.

Aury non sceglie il pilates e la ginnastica posturale, per lei desidera qualcosa di molto più ‘strong’ che le regali elasticità e forza. Uno dei must è il Punch, il workout legato alla boxe: si è davvero appassionata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2020.