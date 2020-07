Aurora Ramazzotti inviata in tv nel programma di Adriana Volpe: intervista i 'figli di...': le immagini

Aurora Ramazzotti è fiera del suo nuovo ruolo di inviata nel programma di Adriana Volpe e Alessio Viola “Ogni mattina”. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker intervista i ‘figli di…’, ragazzi che vogliono emergere nel mondo dello showbiz figli di personaggi famosi, proprio come lei. Il lavoro da giornalista su Tv8 la gratifica moltissimo e nelle immagini video mostra tutta la sua felicità.

Si sveglia all’alba e si prepara: seduta di trucco e parruco e via: si va in onda. Aurora ha scelto la sua strada: vuole trovare uno spazio definito in televisione e piano, piano si gioca appieno le sue chance.

VIDEO

Esperta del mondo social, seguitissima con i suoi quasi due milioni di follower, ormai un esempio anche nel mondo del wellness grazie ai suoi allenamenti in diretta web, Aury è stata chiamata in trasmissione per fare domande ai giovanissimi, suoi coetanei, troppo spesso etichettati come ‘raccomandati’ perché ‘figli di’. La Ramazzotti sa bene come ci si senta quando si è considerati semplicemente così: è stata a lungo attaccata proprio per questa ragione dagli hater. All’inizio ha sofferto, poi ha imparato a infischiarsene, è andata avanti, spingendo per raggiungere i suoi obiettivi.

Ora in tv da inviata Aurora si siede e gioiosa, con la parlantina sciolta, fa domande. E quando si trova davanti qualcuno di talentuoso, come Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann e nipote di Vittorio, ultimo vincitore di Sanremo Giovani, non ha difficoltà a sottolinearne il talento e a gioire con lui per il successo ottenuto, con semplicità e senza mai montarsi la testa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/7/2020.