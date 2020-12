Aurora Ramazzotti, le chiedono della lite con Zorzi in tv: la reazione

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio su Tommaso Zorzi. In tv, a Ogni Mattina, Alessio Poeta, giornalista ospite in studio, le chiede di fare chiarezza sulla lite con l’influencer 25enne, ora al GF Vip, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si irrigidisce: la sua reazione sorprende.

Aury non vuole spiegare cosa sia realmente accaduto con Tommy davanti alle telecamere. Poeta la stuzzica, chiedendole a sorpresa del suo rapporto con Zorzi. La bella 23enne è gelata e replica: “Secondo te, se io non ho mai parlato di questa cosa…”. Poi però ammette che sta guardando il GF Vip e di volere ancora molto bene al ragazzo.

Tommaso nella Casa aveva svelato i motivi del litigio con l’amica di sempre, sin dai tempi del liceo. Aveva rivelato di essersi allontanato dalla ragazza dopo essersi risentito per una sua decisione: cancellare una loro vacanza a due per stare accanto al fidanzato Goffredo Cerza che aveva perso la nonna. “Io non parlo con Aurora perché questa estate non è venuta con me in vacanza a Capri perché era morta la nonna di Goffredo”, aveva detto. Aveva anche chiarito di essere consapevole delle ragioni di Aury, ma di non essere riuscito a passarci sopra sempre perché ossessionato dalla sua ‘sindrome dell’abbandono’.

“Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate. Io non le parlo dal 3 luglio e sto male. Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo per dirmi: ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’, ed è la verità, ma purtroppo ho un brutto carattere. Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia migliore amica. Lei per me farebbe qualsiasi cosa”, aveva anche aggiunto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/12/2020.