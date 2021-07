Aurora Ramazzotti ammette: 'A volte mi guardo allo specchio e piango’

Aurora Ramazzotti non ha problemi a dire la verità. Rispondendo alle domande dei fan, ammette: “A volte mi guardo allo specchio e piango”.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è una paladina del body positivity. Più volte nelle sue ultime interviste ha rimarcato quanto sia importante accettarsi per quel che si è e ha parlato a lungo del suo percorso per superare chi la bersagliava con cattiverie sui social. “Mi davano dello scorfano, ho avuto crisi isteriche e disturbi alimentari”, ha raccontato recentemente la 24enne a Vanity Fair. Adesso ha imparato ad amarsi, ma qualche volta non va tutto come dovrebbe.

Le domandano se si piaccia o meno esteticamente. Aurora risponde senza filtri: “A volte sì, a volte no, a volte molto! A volte non riesco a guardarmi allo specchio senza piangere. E va bene così. Capito? Va bene così”.

La Ramazzotti si allena 4 volte la settimana, ha anche un personal trainer. Non vuole più ricorrere a modelli fittizi, oggi cerca l’autenticità, rinunciando ai filtri per postare le foto sui social e trovando il giusto equilibrio in se stessa. E’ proprio per questo che più di 2 milioni di follower la amano moltissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2021.