Aurora Ramazzotti, mamma Michelle Hunziker commossa per la sorpresa della figlia in tv

Aurora Ramazzotti arriva a All Together Now nel giorno della finale dello show, mamma Michelle Hunziker è fortemente commossa per la sorpresa della figlia in tv, a stento trattiene le lacrime. La 25 canta “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin, la showgirl 44enne si emoziona.

Michelle guarda la figlia al centro del palco con indosso un minidress nero a maniche lunghe con scollo a V tutto pailettes e semplicissimi stivaletti bassi che cammina verso di lei intonando il famoso brano, ha gli occhi lucidi. I giudici del programma, J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo si gustano la scena.

A fine esibizione, la Hunziker stringe forte la figlia a sé: “Ma dai, mi avete proprio fregato, non si fa così!”, esclama. “Ieri si lamentava che non la considero mai - spiega Aurora Ramazzotti - Che sono una figlia ingrata. Eccomi qui!”.

“Ma voi lo sapevate tutti?”, domanda ai giudici a svizzera. “Sì, lo sapevamo…”, gli rispondono gli altri in coro, fanno anche i complimenti ad Aury per la sua abilità nel cantare. “Volevamo farti una sorpresa, mamma, ci siamo riusciti”, le dice la ragazza.

“Avevo chiesto fosse qui per la finale, mi avevano detto che non poteva e ci sono rimasta malissimo”, racconta la bionda. “Sì - le fa eco la figlia - e mi ha scritto un messaggio dicendomi ‘Non mi considerare, sei una figlia ingrata’. Io non ti ho considerato apposta per venire qui e farti una sorpresa”.

Michelle la ringrazia poi le domanda se vuole rimanere un po’ con loro. Aurora non solo accetta, ma chiede alla madre se può cantare anche con uno dei giudici, Rita Pavone. Le due si esibiscono insieme scatenate.

La Ramazzotti, subito dopo, condividendo una parte del video in cui si diverte come fosse una popstar sul social, scrive: “Eccola qua, come promesso, una parte dell’esibizione alla finale di All Together Now. Sono andata per fare una sorpresa a mami e il giorno delle riprese mi sono svegliata che dalla mia bocca gli unici suoni che uscivano erano i rantolii di Chewbacca. Meno male che avevamo registrato la prova del giorno prima, così sono riuscita a fare “natural woman” (nonostante il pessimo playback). Per questa, invece, ho raccolto gli unici suoni che le mie corde vocali sarebbero riuscite ad emettere e ho cantato dal vivo. E’ stato bellissimo! Dajeeee”.

