Aurora Ramazzotti insegna a Michelle Hunziker a fare la radio. La showgirl svizzera è ospite a radio RTL 102,5, dove lavora anche la figlia 23enne. Le due in onda via etere danno vita a vari gag. Poi Aury le spiega alcune nozioni tecniche e la bionda l’ascolta attentamente.

“La figlia insegna alla madre come si fa la radio” si legge sul profilo social di RTL, che nelle IG Stories pubblica alcuni video di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker. Nei filmati la bella 23enne spiega alla mamma quando deve parlare. Le mostra sul monitor interno come capire quando non bisogna andare oltre con i tempi.

VIDEO

La svizzera ironizza e dice: “Ma io me ne frego, vi faccio sforare”. Sorride e scherza con la primogenita, serissima nel fare il suo lavoro, quello che, come dichiarato da Michelle stessa, l’ha resa indipendente e con il quale al momento si mantiene da sola.

Si torna in onda e Michelle e Aury continuano con i loro siparietti. Poi, tanto per non farsi mancare nulla, a fine trasmissione si lanciano insieme in un video per Tik Tok, il social network per cui tutti ora impazziscono.

Le due sono complici, affiatate più che mai. Michelle con Aury ha feeling da vendere. Sarà con lei anche nel video della sua nuova canzone, “Ciapet”, che la vedrà ancora una volta nelle vesti di un’insolita e stupefacente ‘trap-queen’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/12/2019.