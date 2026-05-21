Il settimanale Oggi svela alcuni dettagli glamour sui fiori d’arancio ormai attesissimi

La 29enne sta organizzando ogni cosa nei minimi dettagli: non vede l'ora arrivi il grande giorno

Altro che matrimonio semplice e low profile. Per il sì di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si prepara un vero weekend da sogno nel cuore della Sicilia più elegante e segreta. Il settimanale Oggi svela nuove indiscrezioni sulle nozze ormai attesissime. La data è fissata da tempo: il 4 luglio la 29enne e il compagno 30enne, insieme da 9 anni e genitori del piccolo Cesare, 3, diranno finalmente sì davanti ad amici e familiari. E nelle ultime ore emergono altri dettagli super glamour sull’organizzazione dell’evento.

Aurora Ramazzotti sposa in Sicilia il 4 luglio: le nuove indiscrezioni sulle nozze da favola con Goffredo Cerza

Stando al settimanale, Aurora e Goffredo avrebbero scelto una location da favola: il suggestivo Castello di Xirumi Serravalle, storica dimora cinquecentesca appartenente ai baroni Grimaldi di Serravalle, una delle residenze più esclusive e ricercate dell’isola. Il castello si trova a Lentini, in provincia di Siracusa, ai confini della Piana di Catania, immerso in uno degli agrumeti più grandi della Sicilia orientale. Uno scenario romantico e cinematografico, perfetto per un matrimonio destinato a diventare uno degli eventi mondani dell’estate.

Non si tratterà di una semplice festa di poche ore. Le nozze, infatti, dovrebbero trasformarsi in un vero long weekend esclusivo: tre giorni e tre notti di celebrazioni, tra party, cene, musica e relax nelle splendide suite della tenuta, interamente affittata dagli sposi per garantire privacy assoluta agli invitati. Privacy che sarà blindatissima. Pare infatti che per l’occasione verrà predisposto un corposo servizio di sicurezza per proteggere la coppia e gli ospiti vip attesi in Sicilia. Del resto, con due famiglie così famose coinvolte, l’attenzione mediatica è inevitabile.

Il settimanale Oggi svela alcuni dettagli glamour sui fiori d’arancio ormai attesissimi. La 29enne sta organizzando ogni cosa nei minimi dettagli: non vede l'ora arrivi il grande giorno

E proprio papà Eros Ramazzotti potrebbe regalare uno dei momenti più emozionanti del matrimonio. Si sussurra infatti che il cantante stia preparando un concerto privato dedicato alla figlia, che dovrebbe andare in scena nel grande giardino accanto alla spettacolare piscina della residenza, lunga oltre 400 metri quadrati. Un live intimo e pieno di significato che promette di commuovere tutti gli invitati, mamma Michelle Hunziker per prima.

Per Aurora sarà un momento importantissimo. Dopo anni sotto i riflettori come “figlia di”, la giovane conduttrice e creator ha costruito un’identità tutta sua, condividendo anche sui social la quotidianità con Goffredo e la nuova vita da mamma. E sono tantissimi quelli che l’adorano per la sua semplicità e naturalezza.